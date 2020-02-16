Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla Uygur Türklerinin durumunu görüştü

16.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede Uygur Türklerinin durumunu da ele aldı.



"56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak Münih'te bulunan Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Vang ile Uygur Türklerinin durumunu da ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle