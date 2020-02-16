Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla Uygur Türklerinin durumunu görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla Uygur Türklerinin durumunu görüştü

"56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak Münih'te bulunan Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi.

16.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla Uygur Türklerinin durumunu görüştü

Dışişleri Bakanı , Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede Türklerinin durumunu da ele aldı.


"56. Güvenlik Konferansı"na katılmak Münih'te bulunan Çavuşoğlu, dün Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Vang ile Uygur Türklerinin durumunu da ele aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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