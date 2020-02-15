Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

15.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Vang ile görüşmesinin ardından hesabından paylaşımda bulundu.

Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler