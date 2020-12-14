Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü

14.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de telefonda görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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