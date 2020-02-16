Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantısı MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

16.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı 'nun basın toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Çin) Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını...
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