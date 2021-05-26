Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri ile görüştü
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu Twitter'daki paylaşımında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile görüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Çin, Kırgızistan ve Ukrayna Büyükelçileri ile ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin, Kırgızistan ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileri ile görüştü - Haberler
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