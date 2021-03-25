Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
25.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:35
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'NUN, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi karşılaması -Çavuşoğlu ve Wang Yi'nin fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'NUN, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi karşılaması
-Çavuşoğlu ve Wang Yi'nin fotoğraf çektirmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Kaynak: Anadolu Ajansı