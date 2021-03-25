Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

25.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:35

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'NUN, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi karşılaması -Çavuşoğlu ve Wang Yi'nin fotoğraf çektirmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'NUN, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi karşılaması

-Çavuşoğlu ve Wang Yi'nin fotoğraf çektirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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