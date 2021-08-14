Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın davetine icabetle 14-15 Ağustos tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette gerçekleştirilecek görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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