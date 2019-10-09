- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştüCEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.
- Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Devlet Başkanı ile görüştü
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.
Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir Devlet Başkanı Devlet Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından kabul edildi.