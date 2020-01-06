Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

06.01.2020 22:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir'de

Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'e geldi.

Başkent Cezayir'de Houari Boumediene Havalimanı'nda Bakan Çavuşoğlu'nu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, 'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve yetkililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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