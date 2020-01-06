Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.

06.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:47

Dışişleri Bakanı 'nun karşılanması

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de
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