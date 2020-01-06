Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.
06.01.2020 22:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından Cezayir Houari Boumedienne Havalimanında karşılandı.
Kaynak: AA