Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.

07.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi

Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar - Resmi bir ziyaret kapsımında 'de bulunan Dışişleri Bakanı , Cezayir Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
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