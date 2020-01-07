Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.
07.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun cumhurbaşkanlığı binasına gelişi
Çavuşoğlu-Tebboune görüşmesi detaylar CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile bir araya geldi.
Kaynak: AA