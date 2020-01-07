Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü - Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasından ayrılışı Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu uğurlaması CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir...

07.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasından ayrılışı

Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu uğurlaması CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı , Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler