Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasından ayrılışı Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu uğurlaması CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir...
07.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasından ayrılışı
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu uğurlaması CEZAYİR - Resmi bir ziyaret kapsımında Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile bir araya geldi.
Kaynak: AA