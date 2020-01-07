Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.

07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:17

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi

Karşılama ve görüşme detayları - Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
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