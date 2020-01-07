Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.
07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun başbakanlık binasına gelişi
Karşılama ve görüşme detayları CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad tarafından kabul edildi.
Kaynak: AA