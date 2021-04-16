Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır.