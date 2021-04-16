Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor'
Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Cenevre'deki (Kıbrıs konulu) toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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