Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldıCENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.
30.10.2019 01:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı
CENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.
Kaynak: İHA
VİDEO: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı