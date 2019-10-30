Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldıCENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.

30.10.2019 01:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı

CENEVRE(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ve BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'in katılımıyla bir toplantı yaptı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de toplantıya katıldı
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