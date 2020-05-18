Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
18.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tüm dünyanın Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gördüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'dan yayın yapan Kanal V televizyonunda katıldığı programda, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Pandemi döneminde kimin ne kadar parasının, kimin ekonomik olarak zengin olduğunun değil, kimin iyi tedbir aldığı ve sağlık sisteminin daha güçlü olduğunun öne çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak işi ciddi bir şekilde ele aldık. Ciddi kararlar aldık. Bazı kararlarımızdan başlangıçta hoşlanmayanlar oldu. Sonra herkes gördü ki aldığımız tedbirler, vatandaşlarımızı cezalandırmak için değil tam tersine vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin daha sürecin başında Çin başta olmak üzere salgının geldiği ülkelere de yardım etmeye başladığını anımsatan Çavuşoğlu, bunu salgının bir an önce kontrol altına alınması için yaptıklarını kaydetti.

Birçok ülkenin işi ciddiye almadığını gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, bunun virüsün tüm dünyada hızla yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir an bile işin ciddiyetinden taviz vermediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada vaka, ölü sayısı çok ciddi bir şekilde arttı. Bu dönemde özellikle sağlık sistemimizin gücünü tüm dünya gördü. Daha önce de Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bizi örnek gösteriyordu ama bu dönemde ne kadar başarılı olduğumuzu ve sağlıkta yaptığımız yatırımlar konusunda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öngörülü ve haklı olduğumuzu da başta vatandaşlarımız olmak üzere herkes gördü. Görmek istemeyenler için bir şey söylemeye gerek yok. Kötü niyetli olanlar için bir şey söylemeye gerek yok. Bu siyaset üstü bir şeydir. Bu her şeyden önce sağlıktır."

"Günlük test kapasitemiz 200 binin üzerinde"

Türkiye'de tedavi olmak, test yaptırmak isteyen hiçbir vatandaşın kapıdan geri çevrilmediğini, dünyada ise özellikle Avrupa ülkelerinde, belli bir yaşın üstündeki hastalarla hiç ilgilenilmediğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı ülkelerde ancak yoğun bakım hastalarını hastanelere aldılar. 'Evinizde kalın, kendi kendinizi tedavi edin' dediler ama Türkiye'de öyle olmadı. Özellikle 65 yaş üstü ve hasta vatandaşlarımızın hiçbiri yalnız bırakılmadı ama dünyada öyle olmadı. Hatta 'Yaşlılar ölsün de nüfus ortalaması gençleşsin' diyerek farklı politikalar, yorumlar ortaya çıktı. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Bu dönemde sadece hastahanelere değil, sağlık ürünlerinin üretilmesine yaptığımız yatırımların faydasını tıpkı savunma sanayisine yaptığımız yatırımlarda olduğu gibi gördük."

Pandemi sürecinde vatandaşlarının ihtiyaçlarını garanti altına alarak hiçbir tıbbi malzeme ya da ilaçta sıkıntı çekmediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Sağlık Bakanımız kabine toplantılarında anlatıyor. Bir günlük test yapma kapasitemiz 200 binin üzerinde, belki daha da fazladır şu anda. Her geçen gün artıyor. Günlük ihtiyaca göre ortalama 30 binin üzerinde test yapılıyor. Ürettiklerimizden de ihraç ediyoruz. Şimdi solunum cihazları üretiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışına giden hiçbir vatandaşı bulundukları ülkede bırakmamak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Türkiye'nin bu anlamda diğer ülkeler için de bir model olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, tüm ülkelerin Türkiye'nin başarısından söz ettiğini dile getirdi.

Herkese devletin yardım elini uzatmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, değişik sebeplerle ülkeye getiremedikleri vatandaşlara da kalacak yer ve iaşe yardımı dahil her türlü yardımı yaptıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, bu yıl içinde ambulans uçakla yurt dışından Türkiye'ye getirilen 34 vatandaşın tedavilerinin yapıldığı bilgisini verdi.

"IMF'den hiçbir talepte bulunmadık"

Salgın sürecinde bütçe sıkıntısı içindeki Filistin gibi ülkelere ayni ve maddi destek vermeye çalıştıklarını da anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bizden ihtiyaç duyan tüm ülkelere bu yardım elimizi uzatırken bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nden veya IMF'den, yani tıbbi malzeme olsun veya IMF'den son zamanlarda bahsediyorlar onun için söylüyorum, hiçbir talepte bulunmadık. Ne yaptık? Bizim de bazı konularda yardım ederken tıbbı malzeme konusunda örneğin solunum cihazını üretiyoruz ve solunum cihazının bazı parçalarını biz Amerika'dan ithal ediyoruz. Diğer taraftan solunum cihazının bazı parçalarını da Türkiye üretiyor, biz de Amerika başta olmak üzere ithal etmek isteyen ülkelere kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra gönderebiliyoruz. Bazı ilaçların ham maddesi ya da kimyasallar farklı ülkelerde üretiliyor. Onların da ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığımızdan gelen bu talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz."

"Türkiye güvenli bir kaynak ülke haline geldi"

Çavuşoğlu, bazı Avrupa ve Asya ülkelerinden kimyasallar getirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"UNİCEF ile onların talebi üzerine tüm dünyadaki çocukların ihtiyacını karşılamak için maske ve benzeri bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi konusunda mutabakata vardık. Bu önümüzdeki yıllara sarih bir proje. Bu ürünün taşımasını da Türk Hava Yolları Kargo yapacak. Bu şunu gösteriyor. Türkiye bu anlamda işte kimyasal vesaire bazı ilaçlara ihtiyaç duyabilir. Onları alır, satın alır, getirir ama esas tıbbi malzeme ve diğer konularda güvenli bir kaynak ülke haline geldi."

"Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor." diyen Çavuşoğlu, Antalya'ya da bir şehir hastanesi kazandırılacağını ve bunun ihale aşamasında olduğunun müjdesini verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Haber
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama geldi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Çin Devlet Başkanı, 'Çin koronavirüsü sakladı' iddialarına karşı ülkesini savundu
Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Wuhan Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 23:48:05. #1.14#
title