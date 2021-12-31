Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Yunanistan'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı kışkırtıcı söylem ve adımlarda bulunuyor. Bunların çok tehlikeli olduğunu anlamaları gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran-İsrail arasındaki gerginliğe ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, İran'la devam eden nükleer görüşmelerin sonucunda bir anlaşmaya varılmasını istediklerini, bunun bölgenin yanı sıra Türkiye-İran ticareti bakımından da önemli olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'la anlaşmasından İsrail'in rahatsız olmasına tepki göstererek, "Bu ülkeler anlaşıyorsa bizlere de bu anlaşmayı desteklemek düşer." dedi.

Suriye ile normalleşme, Suriyelilerin geri gönderilmesi için yapılan çalışmalar ve ABD'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne verdiği desteğe ilişkin soruları cevaplayan Çavuşoğlu, "ABD'nin YPG/PKK'ya desteği devam ediyor, bir azalma olmadığını görüyoruz. Özellikle de bunu DEAŞ'la mücadele ediyoruz kisvesi altında yapması da gerçekçi değil." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye'de ülkeyi birleştirecek gerçek bir seçim sürecine gidilmesi gerektiğini, Türkiye'nin de böyle bir süreci başından beri desteklediğini belirterek, "Rejimin anlayışı değişirse o zaman bu yöndeki desteğimiz de artar, temaslarımız da bu formatlarda artar." diye konuştu.

Komşu ülkelerle bir insiyatif başlattıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Komşu ülkeler olarak da bir platform oluşturduk. Şimdi uzmanlar düzeyinde ilk toplantı yapılacak. Orada da bir konsept kağıdı ortaya çıkacak. Dışişleri Bakanları toplantısına da biz ev sahipliği yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, ikinci aşamada göçmenlerin rejimin kontrol ettiği yerlere güvenli bir şekilde dönmesinin mümkün olup olmadığını ve dönmeleri durumunda temel ihtiyaçların nasıl ulaştırılacağı konusunu düşündüklerini söyledi.

İsrail, Mısır ve Doğu Akdeniz

İsrail ve Mısır'a büyükelçi atanması konusundaki soruya yanıt veren Çavuşoğlu, şimdiki aşamada uzun süreli kopukluğun ardından sadece büyükelçinin ilişkileri tek başına geliştirebileceği fikrine katılmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, bunun "ilişkilerin belirli bir seviye gelmesinin ardından birlikte alınacak bir karar" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hiçbir zaman antisemitik bir ülke olmadığını, sadece İsrail'in saldırganlığı yüzünden İsrail karşıtı söylemlerin arttığını söyledi.

Mısır'ın gelecek dönemlerde Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimiyle birlikte hareket etme tercihinin değişip değişmeyeceğinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rum tarafı zamana oynamak istiyor. Sonuçta Rum tarafı 'bir müzakere başlasın, bu müzakere başlarsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Maraş'ta bir adım atmaz, Doğu Akdeniz'de bir adım atmaz, en sonunda yine masayı deviririz bir on sene daha geçer' anlayışında. Ama bizim artık böyle bir tahammülümüz kalmadı. Biz noktayı koyduk. Crans Montana'da dedik ki 'bu son müzakeredir federasyon için. Bundan sonra Federasyonu müzakere etmeyeceğiz' dedik."

Çavuşoğlu, Mısır-Türkiye ilişkilerine ilişkin ise, "Sonuçta yeni bir sayfa açılıyor. İstediğimiz hızla gitmese de açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Mısır'la deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda daha önce belli bir mesafeye geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, ilişkilerin kopmasının ardından orada kaldığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanacak bir deniz yetki anlaşmasından Mısır'ın çok daha karlı çıkacağını da sözlerine ekledi.

Yunanistan'ın kışkırtıcı adımları

Yunanistan'ın ABD'den silah almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Çavuşoğlu, ABD'nin bugüne kadar Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri bakımından her zaman dengeli bir politika izlediğini belirterek, bu dengeyi bozmamaları gerektiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan rasyonel olmayan bir şekilde silaha para harcamaya çalışıyor. Ekonomisine baktığın zaman Yunanistan ekonomisi bunu kaldırmaz. Gerekçelerine baktığımız zaman daha çok 'Türkiye'den gelen tehdit diyor' ama tehdidin kendisi Yunanistan. Biz her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ettik." dedi.

Yunanistan'ın son zamanlarda her gün farklı kışkırtıcı açıklamalar yaparak Ege'deki gerginliği artırmak istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Rum kesimi bir tarafa, Yunanistan'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı kışkırtıcı söylem ve adımlarda bulunuyor. Bunların çok tehlikeli olduğunu anlamaları gerekiyor."

Çavuşoğlu, Dedeağaç'taki ABD askeri varlığının artmasına ilişkin soruya da, "ABD'nin burada dengeyi bozacak adımlardan kaçınması lazım. Biz hepimiz NATO üyesiyiz. NATO üyesi içinde dayanışma konusunda da çifte standart içinde olmamak lazım." yanıtını verdi.

Rusya-Ukrayna krizinin çözülmesine ilişkin olarak Çavuşoğlu, bu krizin çözülmesi için ABD Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir kez daha görüşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, yapılacak toplantıların ardından bir yumuşama olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bu gerginliğin devam etmemesi gerekiyor." dedi.

(Bitti)

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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