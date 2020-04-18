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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini bildirdi.

18.04.2020 22:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, NTV'de canlı bağlantıyla katıldığı programda, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerine ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yurt dışında Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 74 ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşını Türkiye'ye getirerek, yurtlarda karantinaya aldık." dedi.

"Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı getirmeyi hedefliyoruz"

Çavuşoğlu, ramazan ayından önce Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, 70 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın başvurusunu aldıklarını belirtti.

Bugün itibarıyla 72 ülkeden 105 sefer daha planlandığı bilgisini paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, mümkünse ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi video konferans usulüyle toplanacak." bilgisini de paylaştı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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