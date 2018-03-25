Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı Ziyaret Etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması Hediye takdimleri BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye ziyaretinden detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Hediye takdimleri BURSA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.