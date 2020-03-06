Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile İstanbul'da bir araya geldi.

06.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burundili mevkidaşı Nibigira ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile 'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin 'dan yaptığı paylaşımda, "Geçen yıl, büyükelçilik açtığımız Burundi'nin Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile görüştük. Dost Burundi ile ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Karma Ekonomik Komisyon ve İş Konseyini de en kısa sürede toplayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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