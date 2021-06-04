Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı Basın için poz verilmesi Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı'yı kabul etti.