Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı Basın için poz verilmesi Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı

Basın için poz verilmesi

Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti - Haberler
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