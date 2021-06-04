Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı ??Karadayı'yı kabul etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı Basın için poz verilmesi Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı'yı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı
Basın için poz verilmesi
Kabulden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler ??Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa ??Karadayı'yı kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı