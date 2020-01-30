Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi.

30.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da

Dışişleri Bakanı , resmi ziyareti kapsamında 'ın başkenti 'ya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya geldi. İkili ilişkiler, AB üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gelen Çavuşoğlu, yarın da temaslarını sürdürecek. - SOFYA

Kaynak: İHA
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