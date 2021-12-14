Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti
AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska'yı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Gençovska ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevini getirilen Gençovska'yı tebrik etti.

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti dün parlamentoda güvenoyu almıştı. Gençovska, parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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