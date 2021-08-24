Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz