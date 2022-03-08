Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'dan 372 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu paylaşımında, "Bugün Ukrayna'dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Twitter, Türk, Politika, Haberler

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