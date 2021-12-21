Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BUDAPEŞTE

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