Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 milyondan fazla mülteciyi ağırlayan ve 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak, Polonya ve diğer müttefiklerimizle bu konudaki işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi. - BUDAPEŞTE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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