Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM'nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi. - BUDAPEŞTE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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