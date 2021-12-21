Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için... - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM'nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Budaşpeşte'de Vişegrad Grubu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Afganistan'daki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplum olarak BM'nin acil yardım çağrıları doğrultusunda Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afgan halkını desteklemeliyiz" dedi. - BUDAPEŞTE

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