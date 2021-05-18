Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.'
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek... - Haberler
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