Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağlı mevkidaşı Raduloviç'le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de, Raduloviç ile görüştüğünü belirtti.

Raduloviç'in, Antalya Diplomasi Forumu ve Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi kapsamında Türkiye'ye geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Karadağ'daki yatırımlarımız büyüyor. Turizmde tecrübemizi paylaşacağız. Pandemiye karşı iş birliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya