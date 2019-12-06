Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.
06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:47
Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.
Kaynak: AA