Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.

06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı , 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O. Pedersen'i kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
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