Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına,...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına,...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "BM Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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