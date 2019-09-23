- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştuNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.
23.09.2019 22:07
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştu
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.
Kaynak: İHA