- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştuNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.

23.09.2019 22:07
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Panelinde Konuştu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM panelinde konuştu

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" başlıklı toplantıda konuştu.

Kaynak: İHA
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