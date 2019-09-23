Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.
23.09.2019 21:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.
Kaynak: AA