Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.

23.09.2019 21:12
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM panelinde konuştu - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Ulaşmak için Özel Sektörün Yenilikçi Çözümlere Yönelmesi" konulu yan toplantıya başkanlık etti.

Kaynak: AA
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