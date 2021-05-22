Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Antalya'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Kubis ile görüşmesine ilişkin bir fotoğraf paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan