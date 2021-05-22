Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis İkilinin görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ??ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis

İkilinin görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ??ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi - Haberler
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