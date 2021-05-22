Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ??ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis İkilinin görüşmesi ve fotoğraf çektirmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ??ile bir araya geldi.