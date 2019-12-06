Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.

06.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü

Görüşmeden detaylar Dışişleri Bakanı , 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği 'nın başkenti Roma'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Libya Özel Temsilcisi Salame ile görüştü
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