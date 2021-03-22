Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü

22.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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