Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için ABD'nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Filistin davasına sahip çıkan ve BM'yi toplantıya çağıran 75. Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanarak, Bozkır'ın yönetiminin BM'de fark meydana getirdiğini belirtti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Gökhan Töre Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 22:00:38. #1.16#

title