Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Muhammed-Bande ile görüştü

20.09.2019 19:44

BM Genel Kurul toplantıları dolayısıyla ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Başkanı Tijjani Muhammed-Bande'yi göreve başlaması nedeniyle tebrik ettik. Görev süresi boyunca kendisine her türlü destek ve katkıyı vereceğiz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA