Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz insani konularda herkesten hassasız"

16.10.2019 18:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sadece Kürtler değil ki herkes evine dönecek. Dönerse demografi tekrar yoluna girecek, dolayısıyla YPG'nin işine gelmeyecek. Biz insani konularda herkesten hassasız" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. ABD ile güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin çaba sarf ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu dönemde de yani 'aldatıldık' kelimesi doğru bir şey değil. Daha iyi bir başlangıç ama diyerek ABD'nin tüm oyalamacalarını yani oyalamaya çalıştığını sadece kozmetik şeyler yaptığını, adımlar attığını Cumhurbaşkanımız keza ben aynı şekilde kamuoyuyla açıkça paylaştık. Yani burada aldanma diye bir şey yok. Ama o yolu denedik, olmazsa da uyarılarımızı da yaptık, biz tek başımıza yapacağız. Zaten ABD'yle bu yola girmeden önce de bu kararı vermiştik. Sonuçta askerlerimizden, sahadan gelen raporlar doğrultusunda bu karar verildi ve bu adımı attık. Bu, siyasi bir mesele değildir. Gerçekten sınırımızın öbür taraftaki tehdide bakın, gelen roketleri görüyorsunuz, havan toplarını ya da atışları görüyorsunuz. Kaç insanımız yaralandı, 22 insanımız öldü. Yani burada bir tehdit var. Bu tehdit yani bir partiyi iktidarda tutmak için değildir, ülkenin geleceği içindir, sınır güvenliği içindir, kısaca bekamız için yapıyoruz bunu ve bugün yapmasak yarın bunu yapmanın çok zor olduğunu, hatta belki de ileride mümkün olmayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla burada gerçekten siyasi bir kaygıyla atıldığını söylemek bizleri üzer. Bu, milli bir meseledir ve bu anlayışımızı sürdürelim" ifadelerini kullandı.



"Biz YPG terör örgütünden dolayı dönemiyoruz' diyorlar"



Çavuşoğlu şöyle konuştu:



"Gerçekten burada dönen mülteciler evine dönecek. Şimdi Türkiye'deki 300 bin Kürt dönmek istiyor mu istemiyor mu? Özellikle o bölgeden gelen bizim arkadaşlarımız da var, diğer arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarımızla konuşuyor musunuz? Bunlar dönmek istiyor. Neden dönemiyor? YPG'den, terör örgütünden dolayı dönemiyor. Gerçekten de YPG kontrol ediyorsa, madem YPG Kürtleri temsil ediyorsa niye dönemiyor? Çünkü bunlar partilerini kapattılar, sürgüne gönderdiler ve de birçoğunu öldürdüler, Avrupa'daki Suriyeli Kürtler de bana geliyor bunu anlatıyorlar. 'Biz bu YPG terör örgütünden dolayı dönemiyoruz' diyorlar ve doğru. Yani bize geliyorlar. İşte nereye? YPG yıllardır orayı kontrol ediyor. Niye yardımcı olmuyor? Bir tek kendi ideolojisine bağlı ve teröristleri orada barındırıyor, onun dışındakilerin hepsine zulmetmişler. O yüzden, oraya, Suriyeli Kürt kardeşlerimiz evlerine döndüğü zaman demografi mi değişecek? Böyle bir amacımız olsa bunu yapmayız. Lütfen, olayı, yani yaptığımız hareketi şeyinden çıkarmayalım."



YPG'nin demografiyi değiştirdiğine yönelik olarak Çavuşoğlu, "Herkes geldiği evine dönecek arkadaşlar. Bu konularda biz sizin derdiniz şu: 'YPG burada demografiyi değiştirdi, nüfusun yaklaşık yüzde 80'i, 90'ı. Dolayısıyla 300 bin Kürt olduğu zaman zaten 1 milyonun yaklaşık üçte 1'i ediyor. Yani gerisi de Araplar, onlar da evine dönecek, sadece Kürtler değil ki, herkes dönecek. Dönerse demografi tekrar yoluna girecek, dolayısıyla YPG'nin işine gelmeyecek. Biz insani konularda herkesten hassasız. Nasıl Türkiye'ye gelenlere ayırım yapmaksızın, Kürt, Türkmen, Arap veya Ermeniler de geldi, diğer Suriyeli kardeşlerimiz de geldi, Yezidiler var, Türkiye'de Keldaniler var, ev sahipliği yapıyoruz, dönme konusunda da aynı. Bu bir Kürt düşmanlığı değildir. YPG'ye, PKK'ya 'eşittir Kürt' derseniz Kürt kardeşlerimize haksızlık etmiş oluruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA