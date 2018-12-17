Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim."

Kaynak: AA