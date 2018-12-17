Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz Hiçbir Zaman, 'Esad'ın Yaptıklarını Tasvip Ettik' Demedik,...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim."
Kaynak: AA