Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi.

Bakan Çavuşoğlu, BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai'de Türk iş insanlarıyla biraraya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

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