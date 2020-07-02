- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de- Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin'de Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tarafından karşılandı ve heyetlerarası görüşmeye geçildi. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, yeni tip korona virüs (Covid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Kaynak: İHA