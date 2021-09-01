Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da "Filenin Sultanları" ile buluştu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da "Filenin Sultanları" ile buluştu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belgrad'da 'Filenin Sultanları' ile buluştu
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Kadın Voleybol Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad'da Kadın Voleybol Milli Takımı'yla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var! Belgrad'daki yarı final öncesi Filenin Sultanları'yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik." ifadelerini kullandı.

CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda hiç maç kaybetmeden yarı finale çıkan Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak.

Maç, 3 Eylül'de Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak. Bu maçın galibi, aynı gün oynanacak İtalya-Hollanda maçının galibiyle 4 Eylül'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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