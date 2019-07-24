Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Belaruslu diplomatın sağlığı iyi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek" dedi.

Belaruslu diplomat Alexander Poganshev'in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev'e 5 6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve ameliyat son derece başarılı geçiyor. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarından itibaren de odasına çıkacak düzeyde. Tabii her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre normal odasına çıkabilecek durumda. İnşallah daha da çabuk iyileşir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Vladimir Makey'e de telefon açarak bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek" şeklinde konuştu.

"Adi bir suç"

Bakan Çavuşoğlu, "Soruşturma devam ediyor ama içişleri bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani, bir kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir. İçişleri Bakanlığımız soruşturmalardan sonra daha detaylı bilgileri sizlere verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlık durumunun iyi olması" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA