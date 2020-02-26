Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

26.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA