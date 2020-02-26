Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

26.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:54
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı , (BBP) Genel Başkanı 'yi kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin 'dan yaptığı paylaşımda, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyaret ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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