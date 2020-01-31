Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti

Ziyaretten detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.

31.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti

Ziyaretten detaylar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi - Resmi ziyaret amacıyla 'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı , Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti
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