Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Banyabaşı Camii'ni ziyaret etti
Ziyaretten detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.
31.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:02
Ziyaretten detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi SOFYA - Resmi ziyaret amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sofya'da bulunan Banyabaşı Camii'ni ziyaret ederek, Başmüftü Mustafa Hacı Aliş'ten bilgi aldı.
Kaynak: AA