Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini ele aldı.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın yarın Ankara'daki büstünün ve adını taşıyacak parkın açılışını yapacak Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen'i ağırladık." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye-Bangladeş ikili ilişkilerini ve iş birliği projelerini değerlendirdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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