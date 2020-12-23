Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti
23.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Bangabandhu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.
Anıta çelenk bırakan Çavuşoğlu, müzede fotoğrafları inceledi ve ardından ziyaret defterini imzaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan