Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı

23.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:32

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı

DAKKA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıldönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Bangabandu'nun saygıdeğer anısına defter imzaladık ve çelenk bıraktık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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